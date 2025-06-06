В Самаре женщина погибла под колесами КамАЗа на Зубчаниновском шоссе

В пятницу, 6 июня, в Самаре произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 10:40 30-летний водитель КамАЗа в районе дома № 118 по Зубчаниновскому шоссе сбил 69-летнюю женщину, которая переходила дорогу там, где это запрещено. При этом рядом был регулируемый пешеходный переход, но она им не воспользовалась.

Пострадавшая погибла на месте.