На трассе под Самарой перевернулся автобус, пострадали пятеро

В пятницу, 6 июня, в Самарской области перевернулся автобус. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 20:45 на 80 км трассы Самара — Волгоград 56-летний водитель пассажирского автобуса столкнулся с отбойником. После этого машина съехала в кювет и опрокинулась.

Пять пассажиров доставили в больницу.

Региональное СУ СК РФ по факту аварии возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья").