В Самарской области разыскивают водителя, сбившего насмерть пешехода

Полицейские в Самарской области разыскивают автомобилиста, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

5 июня, около 16:00, на 114 км трассы Самара — Волгоград неизвестный водитель сбил 65-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался. Водитель же скрылся.

Всех свидетелей и очевидцев, кто владеет информацией и проезжал в это время по данному участку дороги с видеорегистратором, правоохранители просят обратиться в ОМВД России по Безенчукскому району по номерам: 102, 88467621131 или 89997011983.