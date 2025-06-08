Трое детей пострадали в ДТП на трассе Тольятти — Хрящевка

В субботу, 7 июня, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:10 29-летний водитель Kia Sorento на 9,45 км дороги не выбрал безопасную скорость и врезался в стоявший Kia Rio, который от удара отбросило на Mazda CX-4 под управлением 37-летней женщины. После этого в Kia Sorento врезался ВАЗ-2114.

В аварии пострадали трое пассажиров Kia Sorento: трехмесячная девочка и шестилетний мальчик и восьмилетняя девочка.