В Самарской области пьяный мужчина не справился мопедом и попал в больницу

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В субботу, 7 июня, в Борском районе Самарской области в ДТП попал нетрезвый водитель. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области