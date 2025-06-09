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Билайн запустил летнюю акцию "3в1": смартфон, связь и аксессуар в комплекте с выгодой до 10 000 рублей Лучший день: учимся любить понедельник KAMAZ-43509 - легенда ралли "Дакар" и "Шелковый путь" - выставлен на "Солнце Москвы" (ВДНХ) Haraba 2025: конкуренция среди продавцов на вторичном рынке растет "ВымпелКом" и "Ростелеком" завершили первый этап интеграции ИТ-платформ для аренды ресурсов

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Билайн запустил летнюю акцию "3в1": смартфон, связь и аксессуар в комплекте с выгодой до 10 000 рублей

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лето — время обновлений, ярких впечатлений и активного отдыха. Билайн предлагает своим клиентам выгодно подготовиться к отпускному сезону с акцией "Реально выгодные комплекты". При покупке смартфона до 7 июля 2025 года в комплекте со связью в билайне, дополнительными товарами и услугами вы можете получить выгоду до 10 000 рублей от его розничной цены (зависит от модели смартфона). В акции участвуют устройства от ведущих брендов — realme, TECNO, Honor, Samsung и Xiaomi.

Фото: предоставлено ПАО "ВымпелКом"

Комплект со смартфоном, связью и аксессуаром обойдётся дешевле по сравнению с отдельной покупкой. Например, покупая в интернет-магазине билайна одну из самых интересных моделей акции, современную новинку realme 14T 8/256GB, за стоимость смартфона вы получаете 7500 бонусных рублей, которые можно потратить на связь, и зарядное устройство Hoco C73A USB-C. Ваша выгода составит 8 000 рублей.

Совершая покупку в офисах обслуживания билайна, вместо зарядного устройства можно выбрать пакеты настроек, страховые продукты, включая защиту экрана и дополнительную гарантию, а также подписки на сервисы билайн тв или книги билайн, а также стильный мерч.

Смартфон realme 14T 8/256GB — современная модель, сочетающая в себе высокое качество съёмки, стильный дизайн и высокую производительность. Благодаря мощной камере, ёмкому аккумулятору и оптимизированной системе он станет идеальным спутником как в повседневных делах, так и в летних путешествиях.

Совершайте покупки и готовьтесь к летнему сезону с выгодой в билайне!

Подробнее об условиях акции и ограничениях на сайте: beeline.ru.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

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Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

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