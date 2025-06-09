Три человека пострадали при столкновении Chevrolet SsangYong в Самарской области

В понедельник, 9 июня, в Шигонском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В 8:30 62-летний водитель Chevrolet Klan на 21 км дороги Сызрань — Шигоны — Волжский Утес, поворачивая налево, не уступил дорогу и столкнулся со встречным SsangYong Actyon под управлением 56-летнего мужчины. От удара Chevrolet съехал в кювет.

В аварии пострадали трое: водитель Chevrolet, а также водитель и 53-летний пассажир SsangYong. Двух последних госпитализировали.