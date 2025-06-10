Внезапно открывшийся капот привел к ДТП в Самаре

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Во вторник, 10 июня, в Самаре произошло ДТП на Московском шоссе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области