В Сызрани водитель Lada Granta врезался в автобус

Во вторник, 10 июня, в Сызрани произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 13:43 68-летний водитель Lada Granta в районе дома № 118 на ул. Ульяновской не уступил дорогу и столкнулся с автобусом под управлением 35-летнего мужчины.

В результате пострадали две пассажирки автобуса 50 и 65 лет. Их доставили в больницу.