В Волжском районе столкнулись Lada Priora и ГАЗель, движение затруднено

В четверг, 12 июня, в 12:30 на 35 км а/д "Подъезд к г. Оренбург" от а/д "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" столкнулись Lada Priora и ГАЗель, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции, водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с попутным автомобилем Lada Vesta. После первого удара водитель Priora потерял контроль над транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где врезался в ГАЗель.
В настоящее время водители автомобиля Lada Priora и ГАЗели доставлены в ближайшее медицинское учреждение.
Движение по указанному участку трассы временно затруднено. Полицейские рекомендуют водителям выбирать альтернативные маршруты движения. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, проводится необходимый комплекс мероприятий по ликвидации последствий ДТП.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!