В Волжском районе столкнулись Lada Priora и ГАЗель, движение затруднено

В четверг, 12 июня, в 12:30 на 35 км а/д "Подъезд к г. Оренбург" от а/д "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" столкнулись Lada Priora и ГАЗель, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции, водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с попутным автомобилем Lada Vesta. После первого удара водитель Priora потерял контроль над транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где врезался в ГАЗель.

В настоящее время водители автомобиля Lada Priora и ГАЗели доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

Движение по указанному участку трассы временно затруднено. Полицейские рекомендуют водителям выбирать альтернативные маршруты движения. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, проводится необходимый комплекс мероприятий по ликвидации последствий ДТП.