В Чапаевске в ДТП пострадал мотоциклист

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В четверг, 12 июня, в Чапаевске на ул. Ленина в результате ДТП пострадал 36-летний мотоциклист, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области