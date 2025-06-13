В Волжском районе "шестерка" перевернулась в кювет, есть пострадавшие

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В четверг, 12 июня, на 5 км а/д "Рождествено-Новинки-Шелехметь" в Волжском районе автомобиль ВАЗ 21060 съехал в кювет с последующим опрокидыванием, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области