В Безенчукском районе Toyota сбила стоящий на обочине скутер, его водитель скончался

В пятницу, 13 июня, в Безенчукском районе под колесами Toyota Corolla скончался водитель скутера, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Смертельное ДТП произошло около 17:20: 48-летняя женщина за рулем Toyota Corolla двигалась по 5 км автодороги "Самара-Волгоград-Осинки-Безенчук" со стороны Самары в направлении поселка Осинки.

В пути следования она нарушила правила расположения транспортного средства на дороге и допустила наезд на скутер Racer под управлением 67-летнего мужчины, который стоял на обочине. Водитель скутера скончался.