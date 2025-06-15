В Чапаевске госпитализировали мотоциклиста, столкнувшегося с Hyundai

В субботу, 14 июня, в 11:10 в Чапаевске произошло ДТП, в котором пострадал 26-летний мотоциклист, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГАИ, 73-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris при выезде с прилегающей территории на ул. Щорса не предоставил преимущество в движении мотоциклу REGULMOTO SPORT под управлением 26-летнего водителя, который двигался слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате транспортные средства столкнулись. Водитель мотоцикла госпитализирован.