В Тольятти в ДТП с легковушкой и УАЗом пострадал пожилой велосипедист

В субботу, 14 июня, в 18:05 в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием велосипеда, легковушки и УАЗика, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 32-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигался по Обводному шоссе в направлении ул. Коммунальной. В пути следования, в районе 20 км Обводного шоссе, при перестроении он допустил наезд на 62-летнего велосипедиста, который двигался попутно вдоль правого края проезжей части. После этого автомобиль продолжил движение и столкнулся с УАЗом под управлением 24-летнего мужчины, который также двигался в попутном направлении.
Велосипедисту назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!