Пьяный водитель Audi устроил аварию и сбил человека под Тольятти

В воскресенье, 15 июня, в Ставропольском районе Самарской области нетрезвый водитель устроил ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 16:30 43-летний водитель Audi A6 в районе дома № 28б по ул. Шоссейной с Васильевка врезался в стоявший впереди Chery Tiggo 4. После этого он продолжил ехать и сбил пассажирку, которая вышла из кроссовера.

Пострадавшую госпитализировали с травмами.

Как выяснилось, у водителя Audi не было страховки, а еще он был пьян.