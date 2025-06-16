В Самаре пешеход нарушил ПДД и попал под Land Cruiser

В воскресенье, 15 июня, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 00:10 49-летний водитель Toyota Land Cruiser 200 двигался по ул. Солнечной в направлении 9-й Просеки и сбил 36-летнего мужчину, который переходил проезжую часть там, где это запрещено.

В результате пешехода с травмами госпитализировали в реанимацию.