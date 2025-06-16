Два человека пострадали при столкновении Mercedes и Chery в Самаре

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В понедельник, 16 июня, в Самаре два человека пострадали в ДТП на ул. Арена 2018. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области