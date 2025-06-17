Подросток на мопеде попал под машину в Самарской области

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Во вторник, 17 июня, в Борском районе Самарской области подросток пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"