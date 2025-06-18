Страшная авария в Сызранском районе унесла жизнь человека

В среду, 18 июня, утром в 6:35 на 2 км трассы "Урал - Старая Рачейка - Смолькино" произошло смертельное ДТП, передает пресс-служба Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

"К месту происшествия были направлены расчет пожарно-спасательной части №130, бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным Госавтоинспекции, в 6:30 42-летний водитель за рулем LADA Priora двигался по 30 км автодороги "М-5 "Урал" - Старая Рачейка - Смолькино". В пути следования он выехал на "встречку", где столкнулся с грузовиком SITRAK под управлением 35-летнего водителя, после чего съехал в кювет.

Автокатастрофа унесла жизнь водителя легкового автомобиля, его 22-летний и 17-летний пассажиры доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.