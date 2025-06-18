Страшная авария в Сызранском районе унесла жизнь человека

В среду, 18 июня, утром в 6:35 на 2 км трассы "Урал - Старая Рачейка - Смолькино" произошло смертельное ДТП, передает пресс-служба Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
"К месту происшествия были направлены расчет пожарно-спасательной части №130, бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции", - отмечается в сообщении.
По предварительным данным Госавтоинспекции, в 6:30 42-летний водитель за рулем LADA Priora двигался по 30 км автодороги "М-5 "Урал" - Старая Рачейка - Смолькино". В пути следования он выехал на "встречку", где столкнулся с грузовиком SITRAK под управлением 35-летнего водителя, после чего съехал в кювет.
Автокатастрофа унесла жизнь водителя легкового автомобиля, его 22-летний и 17-летний пассажиры доставлены в медицинское учреждение.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!