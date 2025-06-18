В Самарской области водитель "десятки" сбил шестилетнего ребенка

Во вторник, 17 июня, в Шигонском районе Самарской области в ДТП пострадал маленький ребенок. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 14:35 36-летний водитель ВАЗ-21102 ехал по ул. Кооперативной и в районе дома №12б сбил шестилетнего мальчика. Ребенок перебегал проезжую часть там, где это запрещено. Добежав до середины, он развернулся и побежал в обратную сторону.

Мальчика госпитализировали с травмами.