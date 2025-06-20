В Большеглушицком районе в автокатастрофе погиб парень, есть пострадавшие

В четверг вечером, 19 июня, в Большеглушицком районе в ДТП разбился 21-летний пассажир Toyota Corolla, еще трое человек были госпитализированы, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 22:25 25-летний водитель за рулем Toyota Corolla двигался по автодороге "Самара — Большая Черниговка — граница с республикой Казахстан".

В пути следования, на 98 км, он выехал на "встречку", где столкнулся с Renault Fluence под управлением 41-летнего мужчины, который двигался в направлении села Большая Глушица. В результате сильного удара 21-летний пассажир Toyota скончался до приезда скорой помощи. Водители и 29-летняя пассажир Renault Fluence были госпитализированы.