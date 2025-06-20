В Большеглушицком районе в автокатастрофе погиб парень, есть пострадавшие

В четверг вечером, 19 июня, в Большеглушицком районе в ДТП разбился 21-летний пассажир Toyota Corolla, еще трое человек были госпитализированы, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В 22:25 25-летний водитель за рулем Toyota Corolla двигался по автодороге "Самара — Большая Черниговка — граница с республикой Казахстан".
В пути следования, на 98 км, он выехал на "встречку", где столкнулся с Renault Fluence под управлением 41-летнего мужчины, который двигался в направлении села Большая Глушица. В результате сильного удара 21-летний пассажир Toyota скончался до приезда скорой помощи. Водители и 29-летняя пассажир Renault Fluence были госпитализированы.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!