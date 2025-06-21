В Самаре подросток на велосипеде попал под Mercedes

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 20 июня, в Самаре под машину попал несовершеннолетний велосипедист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области