В Сергиевском районе в ДТП разбился водитель кроссовера, влетевшего в грузовик

В ночь на понедельник, 23 июня, в Сергиевском районе Самары в результате столкновения Toyota Highlander и грузовика погиб один из водителей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В 1:30 51-летний водитель Toyota Highlander, двигался по 1109 км автодороги М-5 "Урал" со стороны Уфы в направлении Самары.
В пути следования он допустил столкновение с грузовым автомобилем Ford в составе полуприцепа под управлением 23-летнего мужчины.
Водитель кроссовера скончался на месте ДТП. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!