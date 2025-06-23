В Сергиевском районе в ДТП разбился водитель кроссовера, влетевшего в грузовик

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В ночь на понедельник, 23 июня, в Сергиевском районе Самары в результате столкновения Toyota Highlander и грузовика погиб один из водителей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области