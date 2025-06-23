На трассе под Самарой разбилась цистерна с нефтью

В понедельник, 23 июня, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с участием бензовоза. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:40 40-летний водитель Renault ULTRA с цистерной на 378 км дороги Казань — Буинск — подъезд к Самаре съехал с дороги. После этого машина перевернулась. Пострадавших нет.

По данным ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС", из цистерны вылилась нефть. На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательной части № 111 Отряда № 41.