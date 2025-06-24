В Самаре в ДТП с самосвалом разбился водитель Kia Cerato

В понедельник, 23 июня, в Кировском районе Самары в автокатастрофе разбился 39-летний мужчина, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 10:45 водитель Kia Cerato двигался по нерегулируемому перекрестку с круговым движением ул. Земеца со стороны Днепровского проезда в направлении ул. Литвинова.

В пути следования, напротив строения № 360к2 по ул. Литвинова, он не обеспечил возможность постоянного контроля за движением своего авто и столкнулся с самосвалом МАЗ 650128 (без груза) под управлением 36-летнего водителя.

Водитель легкового автомобиля погиб.