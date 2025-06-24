На ул. Дыбенко 10-летний велосипедист попал под колеса авто

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В понедельник, 23 июня, на ул. Дыбенко в Советском районе Самары пострадал 10-летний мальчик, который ехал по дороге на велосипеде, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области