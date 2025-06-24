На ул. Дыбенко 10-летний велосипедист попал под колеса авто

В понедельник, 23 июня, на ул. Дыбенко в Советском районе Самары пострадал 10-летний мальчик, который ехал по дороге на велосипеде, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В 15:41 41-летний водитель за рулем Suzuki SX4 двигался по ул. Дыбенко со стороны ул. Карбышева в направлении ул. Советской Армии.
В пути следования возле дома № 94 он наехал на 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде справа налево по ходу движения транспортного средства. Велосипедисту медиками после осмотра рекомендовано амбулаторное лечение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!