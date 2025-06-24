Пятеро пострадали: в Сызрани два молодых водителя не поделили дорогу

В понедельник, 23 июня, в Сызрани пять человек пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 22:43 22-летний парень, стаж вождения которого меньше года, на Toyota Corolla ехал по ул. Интернациональной. В районе дома № 22 ул. Чапаева, поворачивая направо, он не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-2106 под управлением 19-летнего молодого человека, не имеющего водительских прав.

В результате пострадали пятеро: водитель и 27-летний пассажир "шестерки", а также пассажиры иномарки 23, 26 и 27 лет.