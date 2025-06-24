Пятеро пострадали: в Сызрани два молодых водителя не поделили дорогу

В понедельник, 23 июня, в Сызрани пять человек пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 22:43 22-летний парень, стаж вождения которого меньше года, на Toyota Corolla ехал по ул. Интернациональной. В районе дома № 22 ул. Чапаева, поворачивая направо, он не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-2106 под управлением 19-летнего молодого человека, не имеющего водительских прав.
В результате пострадали пятеро: водитель и 27-летний пассажир "шестерки", а также пассажиры иномарки 23, 26 и 27 лет.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!