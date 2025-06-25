На трассе М-5 водителя "Гранты" госпитализировали после столкновения с груженой фурой

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 25 июня, в 8:27 на трассе М-5 в Сызранском районе (подъезд к Ульяновску, 301 км) столкнулись легковушка и фура. Есть пострадавший, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"