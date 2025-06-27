Автомобилистка сбила двух подростков в Самарской области

В четверг, 26 июня, в Борском районе Самарской области два подростка пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 23:00 20-летняя девушка ехала на ВАЗ-21703 по ул. Привокзальной. В районе дома №17 она не выбрала безопасную скорость и достаточную дистанцию и сбила несовершеннолетних пешехода и велосипедиста, двигавшихся в попутном направлении.

В результате подростков 13 и 14 лет доставили в больницу.