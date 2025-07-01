В Тольятти пострадали в ДТП два человека, включая ребенка

В понедельник, 30 июля, в Центральном районе Тольятти столкнулись Ford Explorer и автомобиль ВИС, в результате пострадали два человека, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 19:10 51-летний водитель Ford Explorer двигался по Обводному шоссе со стороны улицы Васильевской в направлении улицы Новозаводской. В пути следования, в районе 7,7 км Обводного шоссе он наехал на разделительное ограждение, столкнулся с попутным автомобилем ВИС под управлением 25-летнего водителя, после чего опрокинулся в кювет.

Пассажиры Ford Explorer, 11-летняя девочка и 42-летняя женщина, доставлены в больницу. Им назначено амбулаторное лечение.