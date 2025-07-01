В Тольятти пострадали в ДТП два человека, включая ребенка

В понедельник, 30 июля, в Центральном районе Тольятти столкнулись Ford Explorer и автомобиль ВИС, в результате пострадали два человека, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В 19:10 51-летний водитель Ford Explorer двигался по Обводному шоссе со стороны улицы Васильевской в направлении улицы Новозаводской. В пути следования, в районе 7,7 км Обводного шоссе он наехал на разделительное ограждение, столкнулся с попутным автомобилем ВИС под управлением 25-летнего водителя, после чего опрокинулся в кювет.
Пассажиры Ford Explorer, 11-летняя девочка и 42-летняя женщина, доставлены в больницу. Им назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!