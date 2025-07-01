В Самаре пенсионер на Niva вытолкнул мотоциклиста под фуру, парень госпитализирован

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В понедельник, 30 июня, в 9:20 напротив дома 57 "В" на Заводском шоссе 68-летний водитель Chevrolet Niva при перестроении не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом Yamaha MT-07.

Фото: ГУ МВД по Самарской области