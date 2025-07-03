Под Самарой "Приора" слетела с трассы в кювет, есть пострадавший

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В среду, 2 июля, в 21:26 на трассе Кинель-Борское-Богатое LADA Priora слетела в кювет, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС