В Сызрани 16-летний мотоциклист попал под колеса Chery

В среду, 2 июля, в Сызрани несовершеннолетний мотоциклист попал в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 19:45 39-летний водитель Chery Tiggo 7 Pro двигался по левой полосе на ул. Советской. В районе дома № 76, перестраиваясь на правую полосу, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом KAYO K1 250 без госномеров под управлением 16-летнего парня. Юноша не имел водительских прав.

В результате подростка госпитализировали.