Начинающий водитель из Самарской области отправил в больницу троих пассажиров

В среду, 2 июля, в Чапаевске три человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 20:48 18-летний водитель ВАЗ-21104 ехал со стороны Гусиного озера в направлении Чапаевска. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал в левый кювет.

В результате в больницу попали трое его пассажиров: 16-летняя девушка и молодые люди 20 и 17 лет.