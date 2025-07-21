В Пестравском районе в ДТП погиб мужчина

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В воскресенье, 20 июля, на автодороге "Пестравка-Майское-Крюково" водитель автомобиля Lada Granta нарушил расположение транспортного средства на проезжей части и допустил съезд кювет по ходу движения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области