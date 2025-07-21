Шесть человек госпитализированы в результате ДТП в Большечерниговском районе

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В воскресенье, 20 июля, на автодороге "А-300 "Самара Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан" в ДТП пострадали шесть человек, сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области