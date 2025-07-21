В Сызранском районе "Газель" врезалась в КамАЗ, есть пострадавшие

В воскресенье, 20 июля, в Сызранском районе столкнулись автомобили ГАЗ-32215 и КамАЗ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В 07:30 на 933,3 км автодороги "М-5 "Урал", 41-летний водитель "Газели" не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении большегруза и столкнулся с ним.

С места ДТП доставлены в больницу водитель ГАЗа и два его 46-летних пассажира.