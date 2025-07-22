В Хворостянском районе ночью погиб водитель перевернувшегося ВАЗа

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В понедельник, 21 июля, около 1:00 41-летний водитель ВАЗ-2112 на дороге "Осинки - Приволжье - Хворостянка" превысил скорость и допустил съезд в кювет, где автомобиль перевернулся.

Фото: ГУ МВД по Самарской области