В Ленинском районе Самары Haval при развороте сбил мотоциклиста

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В четверг, 24 июля, в Ленинском районе Самары автомобиль Haval Jolion столкнулся с мотоциклом Voge 300 Rally, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области