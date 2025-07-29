Самарский мотоциклист госпитализирован после столкновения с иномаркой

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В понедельник, 28 июля, в Самаре в 20:10 43-летний мужчина на мотоцикле Bajaj возле дома № 244 по пр. Карла Маркса нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем Peugeot.

Фото: ГУ МВД по Самарской области