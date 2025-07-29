В Тольятти автомобилист, отправивший Mitsubishi в забор, госпитализирован

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В понедельник, 28 июля, в 19:40 на ул. Самарской в Тольятти на нерегулируемом перекрестке 31-летний мужчина на Lada Granta столкнулся с Mitsubishi Pajero.

Фото: ГУ МВД по Самарской области