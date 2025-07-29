В Самаре автомобилистка заехала под трамвай

Во вторник, 29 июля, в Самаре произошло ДТП с участием трамвая. Об этом сообщает региональное ГИБДД.

В 6:42 48-летняя женщина на Kia Sportage двигалась по ул. Ново-Садовой. Поворачивая направо, на ул. Часовую, она столкновение с трамваем.

В аварии пострадала автомобилистка. Пострадавших в общественном транспорте нет.