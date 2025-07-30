В Сергиевске водитель Lada Kalina сбил пьяного питбайкера

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Во вторник, 29 июля, в 10:05 в с. Сергиевск на ул. Максима Горького на перекрестке неравнозначных дорог 52-летний водитель автомобиля Lada Kalina не уступил дорогу незарегистрированному питбайку.

Фото: ГУ МВД по Самарской области