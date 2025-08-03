Под Сызранью водитель отказался от медосвидетельствования после ДТП с тремя пострадавшими

В Сызранском районе полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадали 21-летний водитель, 16- и 19-летние пассажиры легкового автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что в воскресенье, 3 августа в 03:40 на автодороге "Жемковка — Балашейка" молодой человек за рулем Lada Kalina не выбрал безопасную скорость и совершил съезд в кювет.

При сборе первоначального материала госавтоинспекторы предложили водителю пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Молодой человек категорически отказался выполнять законное требование сотрудников полиции. В отношении него должностными лицами собран административный материал по правонарушению, ответственность за которое предусмотрена ст. 12.26 КоАП РФ. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.