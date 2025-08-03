Под Сызранью водитель отказался от медосвидетельствования после ДТП с тремя пострадавшими

В Сызранском районе полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадали 21-летний водитель, 16- и 19-летние пассажиры легкового автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что в воскресенье, 3 августа в 03:40 на автодороге "Жемковка — Балашейка" молодой человек за рулем Lada Kalina не выбрал безопасную скорость и совершил съезд в кювет.
При сборе первоначального материала госавтоинспекторы предложили водителю пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Молодой человек категорически отказался выполнять законное требование сотрудников полиции. В отношении него должностными лицами собран административный материал по правонарушению, ответственность за которое предусмотрена ст. 12.26 КоАП РФ. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!