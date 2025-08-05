В Обшаровке госпитализировали мотоциклиста, попавшего под колеса "Калины"

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В понедельник, 4 августа, в 16:15 на ул. Вокзальная, 1 в селе Обшаровка Приволжского района 17-летний водитель мотоцикла ИЖ Планета-5 попал под колеса "Калины" и был госпитализирован, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области