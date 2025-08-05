В Обшаровке госпитализировали мотоциклиста, попавшего под колеса "Калины"

В понедельник, 4 августа, в 16:15 на ул. Вокзальная, 1 в селе Обшаровка Приволжского района 17-летний водитель мотоцикла ИЖ Планета-5 попал под колеса "Калины" и был госпитализирован, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Молодой человек, поворачивая на мотоцикле, нарушил ПДД (подача сигнала указателями поворота или рукой должна производиться заблаговременно до начала выполнения маневра и прекращаться немедленно после его завершения) и столкнулся с Lada Kalina под управлением 60-летнего мужчины. Водитель мотоцикла госпитализирован.
На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСО № 45 противопожарной службы Самарской области. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!