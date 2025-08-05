В Пестравском районе госпитализирована водитель перевернувшейся "десятки"

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В понедельник, 4 августа, в Пестравском районе около 20:00 43-летняя женщина на ВАЗ-2110 нарушила расположения транспортного средства на проезжей части и допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Фото: ГУ МВД по Самарской области