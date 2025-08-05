Мужчина на Niva съехал в кювет и столкнулся со столбом в Борском районе

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В понедельник, 4 августа, в 20:05 на 11 км дороги "Борское - Таволжанка - Мойка" 42-летний мужчина на Chevrolet Niva допустил съезд в кювет с последующим наездом на световую опору.

Фото: ГУ МВД по Самарской области