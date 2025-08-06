В Тольятти велосипедистка выехала на переход и попала под колеса Toyota Corolla

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Во вторник, 5 августа, в 15:00 на ул. 40 лет Победы у дома № 3 56-летняя водитель Toyota Corolla при выезде из двора наехала на велосипедистку.

Фото: ГУ МВД по Самарской области