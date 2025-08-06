Пьяный водитель иномарки перевернулся в Кинельском районе, пострадала пассажирка

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Во вторник, 5 августа, около 00:40 час. на 10 км дороги "Кинель — Богатое — Борское" в состоянии алкогольного опьянения 59-летний водитель Chevrolet Cruze совершил съезд с дороги в кювет, где автомобиль опрокинулся.

Фото: ГУ МВД по Самарской области